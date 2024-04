Fla na altitude e dupla em perigo: o cenário de brasileiros na Libertadores

São Paulo

O Tricolor vai estrear Luis Zubeldía no comando técnico contra o Barcelona-EQU em jogo-chave: o São Paulo é o 2° colocado do Grupo B com três pontos, um atrás do líder Talleres e um à frente dos equatorianos. Uma derrota pode transformar os paulistas em lanternas da chave, enquanto uma vitória alivia de vez a situação.

Classificação e jogos Libertadores

Jogo da 3ª rodada: Barcelona-EQU x São Paulo, quinta (25), às 21h

Grêmio e Botafogo

Gaúchos e cariocas vivem cenário complicado nos Grupos C e D, respectivamente. Os dois estão zerados e veem seus oponentes ao menos três pontos à frente. O Grêmio joga fora de casa, enquanto o Botafogo aposta no "tapetinho" do Nilton Santos para desencantar.

Jogos da 3ª rodada: Estudiantes x Grêmio, terça (23), às 19h; Botafogo x Universitario, quarta (24), às 19h