São Paulo apresenta Zubeldía como novo técnico: 'Acertei em cinco minutos'

O técnico Luis Zubeldía foi apresentado na tarde desta segunda-feira (22) no CT da Barra Funda. O argentino explicou o porquê da primeira investida do São Paulo no início do ano não ter dado certo.

A primeira sensação é de felicidade. Sei a equipe que venho. Estou me preparando há 15 anos com meu grupo de trabalho e sinto que essa profissão nos demanda uma preparação constante. Como amo essa profissão e o futebol, tomei meu tempo de forma lógica para que nossos caminhos se cruzassem novamente e assim foi. São Paulo já tinha me contatado, e por uma questão pessoal, de estar me delisgando do outro clube, precisava de um tempo também para me preparar para um novo desafio. Nos cruzamos de novo depois de um tempo e pude assumir esse desafio importante pela magnitude que tem o clube e por conhecer bem o elenco. Claro que no dia a dia vou poder ter um diagnóstico muito mais certeiro para poder preparar minha ideia de jogo. Conheço bastante porque nos enfrentamos um par de vezes em poucos anos e tenho visto bastante o Brasileirão por enfrentar muitas equipes brasileiras em copa internacionais. Estou contente. O tempo que pode levar a ideia que tenho, nunca se sabe. Espero que seja o mais rápido possível. O mais importante é que os jogadores entendam, fazer uma equipe que seja consistente apesar do calendário bastante apertado.

Versatilidade. "O mais importante que falei com a diretoria é que há jogadores de características diferentes e que permitem, dentro de uma ideia de jogo, que permitem preparar um jogo de diferentes maneiras dependendo de que maneira escale. Pode jogar com dois atacantes, com vários volantes, com zagueiros em linha de dois ou de três. Pode ser que isso nos faça ganhar tempo. Apesar do calendário comprometido que temos, creio que ter os jogadores que se adaptam a situações distintas acelera a adaptação. Não creio que o calendário seja um incoveniente, apesar dos poucos treinos. Desde o dia que assumi o compromisso, assumi trabalhar o tempo que tenho para trabalhar."