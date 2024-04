Flamengo gastou R$ 380 milhões a mais que Palmeiras em reforços; veja

O Palmeiras, por sua vez, gastou R$ 333,8 milhões no mesmo período. Anderson Barros, diretor de futebol do Alviverde, foi contratado no final de 2019 com a missão de diminuir os gastos nas janelas de transferências e isso aconteceu: o clube gastou menos que a metade do investimento do Rubro-negro e se manteve competitivo.

Diferença de investimento também passa por maiores contratações. O Fla comprou Gerson do Olympique de Marselha por um negócio que se aproximou de R$ 92 milhões, enquanto a maior contratação do Palmeiras foi Flaco López, por R$ 48 milhões.

Equipes tiveram apenas um ano com investimentos parecidos em reforços. Em 2021, ambos os clubes optaram por contratar menos: o Palmeiras gastou apenas R$ 19,5 milhões, e o Fla só contratou atletas por empréstimo e um que estava livre no mercado.

Veja contratações e valores ano a ano

Flamengo 2020 (R$ 160,9 milhões)

Pedro - R$ 88,2 milhões

Michael - R$ 38,5 milhões

Léo Pereira - R$ 34,2 milhões

Gustavo Henrique - livre no mercado

Isla - livre no mercado