Imortal! Grêmio supera expulsão e arranca primeira vitória na Libertadores

O duelo marcou o reencontro entre as equipes após a Libertadores de 2018. Na ocasião, o Imortal eliminou os argentinos nos pênaltis na disputa das oitavas de final.

Agora, o Grêmio volta as atenções no Brasileirão e visita o Bahia no próximo sábado (27). A bola rola às 21h (de Brasília). Já o Estudiantes encara o Boca Juniors na semifinal da Copa da Liga Argentina. O jogo acontece na próxima terça-feira (30), às 20h.

Como foi o jogo

Equilíbrio e poucas chances de gol! O primeiro tempo ficou marcado por muita disputa pelos espaços e poucas oportunidades claras. Apostando em chutes de fora da área, Estudiantes e Grêmio tiveram dificuldades para furar a marcação e balançar a rede. A melhor chance foi do time gaúcho, que criou boa jogada com JP Galvão e Soteldo, mas o chute do venezuelano foi travado pela ótima intervenção do zagueiro Zaid Romero. O ponto negativo da etapa inicial ficou em mais uma lesão de Pedro Geromel, que sentiu dores no ombro e deu lugar a Rodrigo Ely.

Tradição do Imortal fez a diferença! Mesmo com dificuldades para balançar a rede, o Grêmio seguiu melhor ao longo do segundo tempo e chegou a acertar o travessão com Cristaldo. A situação, no entanto, ficou mais difícil com a expulsão de Villasanti aos 20 minutos. Mas as mudanças de Renato Gaúcho e o talento de Gustavo Nunes e Nathan Fernandes fizeram com que a vitória gremista fosse definida em rápido contra-ataque para manter o Imortal com chances de classificação.

Gols e lances importantes

Primeira chance argentina! Embalado pela torcida, o Estudiantes chegou com perigo ao ataque logo aos sete minutos. Zaid Romero avançou com liberdade pela intermediária e arriscou finalização, mas mandou pela linha de fundo.