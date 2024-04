Grêmio oficializa a contratação do goleiro Rafael Cabral

A diretoria do Grêmio confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do goleiro Rafael Cabral. O experiente jogador chega ao time gaúcho em uma troca por empréstimo com outro arqueiro: Gabriel Grando. O contrato vai até dezembro de 2024.

Nascido em Sorocaba, Rafael Cabral está com 33 anos. Teve uma passagem de destaque pelo Santos no começo da carreira, com a conquista de três títulos paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010) e a Libertadores (2011).

As boas atuações no Peixe renderam a ele a convocações para a Seleção Brasileira. Além disso, também gerou interesse do futebol europeu. No exterior, defendeu, a partir de 2013, Napoli e Sampdoria, ambos da Itália, e Reading, da Inglaterra.