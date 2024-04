CPI das Apostas tem senador pedindo zagueiros, gol de Deyverson e mais

O dirigente alvinegro usa relatórios da empresa Good Game para apresentar, com base em inteligência artificial, supostos desvios de conduta de jogadores durante as partidas. Um dos jogos citados é a goleada que o São Paulo levou do Palmeiras, por 5 a 0.

Durante a CPI das apostas esportivas, o senador Dr. Hiran (PP-RR) sugeriu que o dono do Botafogo, John Textor, contratasse dois zagueiros. pic.twitter.com/iC4szAZIfZ -- Matheus Deichmann (@deichmann_13) April 22, 2024

Gol de Deyverson na final da Libertadores

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) usou o lance que decidiu a Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo durante seu discurso. Ele citou o "perigo" de analisar apenas o comportamento dos atletas na investigação sobre possível manipulação de resultados.

A jogada ficou marcada por uma falha do então flamenguista Andreas Pereira, que acabou perdendo a bola no campo defensivo. O momento gerou o gol do atacante, que deu o título da Copa Libertadores de 2021 para o Palmeiras.