Textor responde Romário sobre vender o Botafogo: 'Pergunta mais estúpida'

Incentivo a investimentos. "Convido a todos que venham para o Brasil para o programa SAF, mas em vez disso eu passo a ser processado, perseguido e denunciado. Isso não tem sido convidativo. As pessoas estavam me atacando, eu amo a família Botafogo, mas eu recebo um suporte imenso pelo Botafogo e pessoas de outras equipes. Acho incrível. uma lição que aprendi no Brasil, mas dizer que estou usando isso para vender a minha participação no Botafogo, isso acaba sendo incoerente e imaginativo".

O que ele estava fazendo ali

Textor foi convidado a prestar depoimento, após fazer acusações de manipulação de partidas para beneficiar o Palmeiras no Brasileirão em 2023 e 2022.

O dirigente alvinegro usa relatórios da empresa Good Game para apresentar, com base em inteligência artificial, supostos desvios de conduta de jogadores durante as partidas. Um dos jogos citados é a goleada que o São Paulo levou do Palmeiras, por 5 a 0.

Textor disse na CPI que os nomes, detalhes dos relatórios e supostas provas serão apresentadas em reunião secreta ainda nesta segunda-feira (22).