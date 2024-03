Endrick define data para sair e aproveita amistoso para ver casa em Madri

Endrick, inclusive, aproveitou a vinda para a Madri para procurar moradia. O Brasil jogará o amistoso contra a Espanha na terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Estafe e familiares veem as opções e mostram em fotos e vídeos para Endrick, que está concentrado com a seleção brasileira. Após o jogo, o atacante voltará para o Brasil no avião da presidente Leila Pereira e ainda não sabe se poderá ver a futura casa pessoalmente.

Essa transição do Brasil para a Espanha tem a ajuda de Vinicius Júnior, que é representado pelos mesmos empresários de Endrick. O jovem centroavante já esteve várias vezes na casa de Vini e recebe dicas do atual companheiro de seleção e futuro colega de time.

O Palmeiras até tentou estender o contrato de Endrick até dezembro, mas não conseguiu. Quem trabalha com o garoto entende que ele está pronto para chegar e jogar no Real Madrid, sem a necessidade de mais tempo no país. O gol da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra é um bom indício.