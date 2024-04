Palmeiras aprovou nome de Allan, hoje no Flamengo, mas achou jogador caro

Aqui no Brasil, alguns jogadores até tivemos possibilidade [de contratar]. A gente erra, a gente acerta, mas que eu tive a possibilidade de trazer e não trouxe porque achei o valor alto, não achei que valia. E vou falar com toda a sinceridade do mundo: não me arrependi. Esse jogador esteve na minha pauta. O presidente do clube [com o qual o Palmeiras negociava] me disse: 'Leila, a prioridade é sua'. Eu não quis porque achei caro, e outro clube contratou.

A frase acima é de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em coletiva de imprensa em outubro do ano passado. A reportagem apurou que o jogador que ela se referia é Allan, hoje no Flamengo. O Alviverde chegou a negociar com o Atlético-MG pelo meio-campista no início de 2023, mas acabou desistindo pelos altos valores envolvidos.

O Palmeiras reencontra Allan hoje, às 16h (de Brasília), no duelo contra o Fla no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão.