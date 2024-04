Veja em que o Flamengo ganha mais dinheiro que o Palmeiras

Carioca: R$ 21,3 milhões

Brasileirão: R$ 50,4 milhões

Copa do Brasil: R$ 32 milhões

Libertadores: R$ 13,1 milhões

Recopa: R$ 5,8 milhões

Licenciamento e royalties

Palmeiras: R$ 37,5 milhões

Flamengo: R$ 58,8 milhões

Diferença de R$ 23,1 milhões

É a receita com vendas de produtos e lojas oficiais. O Flamengo teve uma redução de cerca de R$ 30 milhões em relação a 2022, mas mesmo assim supera o Palmeiras. O rubro-negro despencou por causa da mudança do contrato com a Socios.com, empresa que comercializa Fan Tokens.

No caso do Palmeiras, houve 65% de aumento em relação ao ano anterior por causa da performance de vendas da Puma e dos repasses de royalties do Palmeiras Pay, o cartão de crédito do clube. Ainda assim, o Flamengo ganhou mais.

Estádio e disputa judicial

O Palmeiras contabilizou R$ 48,6 milhões em um item específico ligado ao litígio com a Real Arenas, empresa criada pela WTorre, que envolve o uso do terreno onde está o Allianz Parque.