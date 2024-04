Novo técnico do São Paulo, Zubeldía vai ao jogo contra o Atlético-GO

O treinador, campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, assinou contrato com o clube até 2025 e trouxe cinco profissionais para sua comissão: os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

O argentino iniciou sua carreira em 2008, com apenas 27 anos de idade, à frente do Lanús. Ele precisou abandonar a sua carreira como jogador de futebol profissional em virtude de uma grave lesão no joelho.

Zubeldía chega ao São Paulo com a missão de afastar a má fase da equipe. Ele comandará o primeiro treino no CT da Barra Funda nesta semana e já estará à beira do gramado contra Barcelona de Guayaquil-EQU, na quinta-feira, pela Libertadores.