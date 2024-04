Canobbio decide, Athletico bate Inter e mantém invencibilidade em casa

O Athletico vai a Caxias do Sul no próximo domingo (28), às 18h30, para enfrentar o Juventude. Por sua vez, o Internacional recebe o Atlético-GO, também no domingo (28), às 20h.

Ambos voltam a campo no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Furacão viaja ao Uruguai para enfrentar o Danubio, na quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), enquanto o Colorado viaja ao Equador, para enfrentar o Delfín, na quinta-feira (25), às 23h.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, a partida foi equilibrada. O Athletico controlou mais as ações ofensivas e frequentava com mais aficno o campo de ataque, mas o Internacional assustava especialmente com os lances de velocidade do atacante Wesley, que criou duas oportunidades ao longo da primeira etapa.

O Furacão cresceu e assustou duas vezes com Cuello — na primeira, ele obrigou o goleiro Rochet a fazer a melhor defesa da primeira etapa.

O Athletico continuou tomando a iniciativa no segundo tempo, mas o Inter seguia chegando com contra-ataques e jogadas de velocidade. Foram duas grandes oportunidades: primeiro com Gustavo Prado e depois com Borré, que só não marcou porque Thiago Heleno tirou em cima da linha.