Brasileiro faz gol contra bizarro, e West Ham sofre goleada no Inglês

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, o West Hamvisitou o Crystal Palace e tomou um goleada por 5 a 2. O jogo ficou marcado pelo gol contra bizarro do lateral brasileiro Emeron Palmieri, o que só deixou a derrota do West Ham ainda mais dramática.

O que aconteceu

O Crystal Palace já vencia por 2 a 0, gols de Michael Olize e Eberechi Eze, quando aos 40 minutos da primeira etapa, Emerson Palmieri não cortou o cruzamento da esquerda, bateu cabeça com o goleiro Lukasz Fabianski e fez um gol contra, com a bola entrando bem lentamenta.

Com 3 a 0 no placar, o Crystal Palace seguiu pressionado o adversário e marcou o quarto gol ainda no primeiro tempo, com Jean-Philippe Mateta aos 31 minutos.