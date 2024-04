Com passe de Jesus no 1º gol, Arsenal vence e vai a liderança do Inglês

Arsenal abre o placar (0x1): Em primeiro tempo com o Arsenal com enfrentando uma defesa que parecia intransponível, o time de Mikel Arteta sai na frente criando um gol de raça e qualidade, que começou com jogada de Havertz, que lançou pra Gabriel Jesus, que tropeçou na área, mas não desistiu do lance, e com um toque que só ajeitou a bola para o belga Trossard chutar de bico, no ângulo direito, sem chances para José Sá.

Havertz ameaça: Aos 10 minutos da segunda etapa, após troca de passes característica do time de Mikel Arteta, a bola sobra para o meia-atacante alemão pelo centro, e ele chuta, mas José Sá defende com tranquilidade.

Traoré responde: Já aos 25, foi a vez de em jogada de Traoré pelo lado direito, ele dribla pra dentro o zagueiro Gabriel Magalhães e chuta colocado, mas Raya defendeu em dois tempos.

Arsenal mata o jogo em contra-ataques (0x2): A primeira chance dos contra-ataques rápidos dos Gunners foi aos 45, quando em jogada rápida de Saka, ele driblou dois e chutou em cima da zaga. Parecia um prenúncio do que viria minutos depois, quando em nova troca de passes de Rice e Havertz, aos 49, o meia norueguês Odegaard recebeu o último passe do alemão no lado direito e chutou duas vezes, uma foi bloqueada pela zaga, e no rebote marcou o gol que confirmou a vitória dos Gunners.

Ficha técnica

Competição: 33ª rodada do Campeonato Inglês 2023-24