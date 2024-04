Jornal: Filho diz que jogar com Romário é 'sonho quando era muito novo'

Filho de Romário, o atacante Romarinho falou sobre a expectativa de jogar ao lado do pai. O Baixinho, hoje com 58 anos, surpreendeu o mundo da bola ao ser inscrito pelo América-RJ para disputar a Série A2 do Campeonato Carioca.

Era um sonho que eu tinha quando era muito novo. Estudava na escola do Vasco e assistia a ele treinando. Quando se aposentou, imaginei que não cumpriria esse sonho, mas nesta semana veio a notícia [...] Só de saber que ele pode entrar em campo comigo, é uma honra. Além de ser meu pai e ídolo do planeta, é meu ídolo. Romarinho, atacante do América-RJ, ao jornal O Globo.

O que aconteceu

Romarinho contou que só descobriu a novidade quando ela se tornou pública e afirmou que o pai está "animado e se preparando bem". Além de jogador, Romário é o presidente do América-RJ.