Patrocínios de casas de apostas no Brasileirão ultrapassam R$ 450 milhões

O maior contrato é o do Corinthians com a Vai de Bet, que totaliza R$ 123 milhões por ano. O Flamengo, recebendo R$ 85 milhões anuais da Pixbet, aparece logo atrás, seguido pelos acordos da Superbet com São Paulo e Fluminense — nos valores base de R$ 52 milhões e R$ 42 milhões, respectivamente, sem contar bônus.

Classificação e jogos Brasileirão

Além dos patrocínios, o segmento também entrou no ramo dos naming rights. A Casa de Apostas comprou, no final do ano passado, o direito de nomear a Arena Fonte Nova por quatro temporadas pela quantia de R$ 52 milhões.

Patrocínios se multiplicando

O alto investimento das casas de apostas vêm alavancando os valores dos patrocínios, fazendo os clubes receberem mais dinheiro. O contrato da Vai de Bet com o Corinthians, por exemplo, foi fechado no início deste ano, assim como o reajuste do acordo da Pixbet com o Flamengo.

Para pessoas ligadas ao segmento e de marketing esportivo, a tendência é que as cifras ainda aumentem. A própria concorrência entre empresas do setor faz com que os contratos fiquem mais recheados. Por consequência, os clubes movimentam mais dinheiro em um mercado cada vez mais inflacionado.