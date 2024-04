Estádios do Brasileirão chegam a R$ 2 bilhões em acordos de naming rights

O Pacaembu, sozinho, representa metade do montante de R$ 2 bilhões em naming rights. O Mercado Livre anunciou a compra dos direitos para batizar o local pelo valor de R$ 1 bilhão por 30 anos, o que equivale a R$ 33 milhões anualmente.

Neo Química Arena e Allianz Parque estão logo atrás, e com o mesmo valor de negócio: R$ 300 milhões por 20 anos. A Ligga Arena e o MorumBIS completam os cinco estádios com as maiores cifras de acordos.

Oportunidade de marketing

Os contratos de naming rights estão se tornando cada vez mais frequentes no futebol brasileiro. Empresas de diferentes ramos se interessam e investem na compra desses direitos, alavancando o marketing e as receitas dos clubes. Além disso, os estádios também passam a ser mais utilizados para a realização de shows e outros eventos.

A Fonte Nova é um dos estádios mais tradicionais do futebol nacional. O local também se destaca com grandes shows e possui plenas condições de sediar jogos da seleção brasileira e finais de torneios internacionais. Os estádios são ativos valiosos do esporte e a venda dos naming rights representa receita importante a ser explorada nos planejamentos dos clubes. Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas