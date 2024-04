No campo e fora: Brabas do Corinthians voltam a fazer história com protesto

O Corinthians feminino segue assumindo protagonismo no futebol brasileiro tanto dentro quanto fora de campo.

Time com destaque

As Brabas realizaram protesto contra Kleiton Lima, técnico recontratado pelo Santos mesmo sendo acusado de assédio por 19 atletas, antes e durante a vitória da última sexta (12). As jogadores levaram as mãos à boca e às orelhas durante a execução do hino nacional e na comemoração de gol, em um recado direto para quem não está ouvindo ou se cala diante das denúncias.

As corintianas já haviam feito um manifesto contra a violência de gênero no ano passado, quando Cuca foi contratado para comandar a equipe masculina. Elas compartilharam uma mensagem ressaltando o compromisso com o lema "Respeita as mina" e endossaram as críticas que culminaram na saída do treinador.