Apoio do time x vaias: Carpini se equilibra na corda bamba no São Paulo

A situação de Thiago Carpini no comando do São Paulo ganhou contornos mais delicados após a derrota para o Fortaleza, em pleno MorumBIS, na estreia do Brasileirão.

Impaciência de um lado, apoio do outro

O técnico chegou pressionado e recebeu vaias antes mesmo do início do jogo. Apesar de vir de vitória contra o Cobresal, na Libertadores, ele teve o nome vaiado por torcedores quando o telão anunciou a escalação do time da casa.

A chapa esquentou ainda mais após o segundo gol do time visitante, quando vieram os xingamentos. Carpini foi chamado de "burro" e ouviu ofensas da arquibancada que se estenderam também depois do apito final.