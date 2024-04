Cristaldo faz, e Grêmio bate Cuiabá em jogo marcado por choques de cabeça

Lances de concussão voltaram a preocupar os times. Empereur, do lado do Cuiabá, levou uma cabeçada e precisou de atendimento médico na hora. O zagueiro ficou com um galo no mesmo instante e deixou o jogo para realizar exames médicos. Pelo Grêmio, o lateral Zé Guilherme teve um corte na parte de trás da cabeça e tentou voltar para o jogo, mas não aguentou.

Gols e destaques

Cuiabá leva perigo. Aos 2 minutos, Matheus Alexandre encontrou espaço dentro da área e finalizou. A bola passou perto da trave esquerda de Marchesín.

Imagem estranha. Com 17 minutos, Empereur dividiu uma bola cruzada na área e ganhou dos gremistas no alto. No lance, o zagueiro levou um choque que imediatamente formou um galo enorme na testa. O jogador foi substituído na sequência.

Marchesín salva. O Cuiabá reagiu no lance seguinte, aos 20, levando perigo com Jonathan Cafu. O atacante recebeu cruzamento de Pitta, tocou rasteiro de primeira, mas o goleiro do Grêmio defendeu.

Quase um golaço. Aos 39, Villasanti cruzou para JP Galvão, que ajeitou no peito e tentou uma meia bicicleta. A bola não pegou força, e Walter mandou para escanteio com um toque.