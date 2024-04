Ganso marca, Flu bate Vasco em jogo tenso e encerra jejum em clássicos

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro - 3ª Rodada

Data e hora: 20/4/2024, às 16h (de Brasília)

Local: estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/ GO)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/ PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/ PR)

Cartões amarelos: Felipe Melo, Ganso, André, Lima (FLU); Galdames, Matheus Carvalho, Vegetti, Hugo Moura (VAS)

Cartões vermelhos:

Gols: Ganso, do Fluminense, aos 10'/1ºT; Martinelli, do Flumiense, aos 8'/2ºT; Vegetti, do Vasco, aos 10'/2ºT

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Marcelo; André, Martinelli e Ganso (Lima); Marquinhos (Douglas Costa), Arias e Cano (John Kennedy). Técnico: Fernando Diniz

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza (Zé Gabriel), Mateus Carvalho (Hugo Moura) e Galdames (Erick Marcus); Rossi (Rayan), David (Clayton) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz