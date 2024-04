Pedrinho brilha, e Santos bate Paysandu em jogo sem torcida na Vila

O Santos não fez uma grande estreia na Série B, mas contou com o brilho de Pedrinho para vencer o Paysandu por 2 a 0, neste sábado (20), numa Vila Belmiro de portões fechados.

Pedrinho saiu do banco para mudar a partida: marcou o primeiro gol e fez a jogada do segundo, anotado por Guilherme. Primeiro, ele fez fila na zaga do Paysandu e bateu de canhota no canto. Depois, tirou o zagueiro e bateu cruzado para Guilherme completar às redes no rebote do goleiro.

O time de Fábio Carille teve uma atuação apática no primeiro tempo, mas melhorou com as mudanças na etapa final para chegar à vitória. Treinado pelo experiente Hélio dos Anjos, o Papão da Curuzu fez uma ótima etapa inicial, teve mais posse de bola e chegou com mais perigo, mas caiu de produção no segundo tempo.