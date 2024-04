António nega ter poupado time e diz que derrota do Corinthians foi injusta

Confira outras respostas de António Oliveira

Não ter vencido time de Série A

"Início de campeonato, quem segue minha trajetória, já fiz isso em outro clube, cheguei em duas finais e ganhei uma. Não é virgem daquilo que estou fazendo. Sempre que digo que todos os jogadores são importantes e sigo isso de verdade. Muitas vezes nós não colocamos isso em ações, mas eu coloco. Os que eu achei que hoje estavam mais disponíveis hoje física e emocionalmente para dar resposta em um jogo extremamente competitivo contra o Red Bull. Acho que deram uma resposta boa. Futebol é feito de detalhes, adversário chuta uma vez e faz um gol. Fomos penalizados e temos que trabalhar cada vez mais para ganhar de uma equipe de Série A."

Análise do jogo

"Cássio não fez uma defesa no segundo tempo. Fez? Uma, então, não sei qual é. Adversário abdicou do jogo, fez linha de cinco, fez determinadas ações que nem é habitual fazer dessa equipe. Nós fomos equilibrados. Expectativa de gol se for comparar com outros jogos é altíssima, hoje não. Os dados às vezes interessam, às vezes nem tanto, mas nisso temos claramente o indicativo de que bloqueamos o adversário. Acabamos errando na organização e a transição rápida a bola acaba entrando no Vitinho. Acabamos com um lateral de origem, arriscamos tudo."

Falta de gols