Paulinho: 'Todos precisam saber a responsabilidade de jogar no Corinthians'

O volante Paulinho falou após a derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino na noite de hoje (20) por 1 a 0. O jogador entrou nos minutos finais e discursou sobre a responsabilidade de jogar no Timão.

Sabemos da responsabilidade, todo mundo precisa saber a responsabilidade que é jogar no Corinthians. Como um dos mais experientes, a gente está aqui para botar a cara. Sempre fui sincero e transparente, estou aqui para proteger os mais jovens. Precisamos saber onde estamos errando para melhorar, não tem mais margem de erro. Tem que dar algo a mais, estamos fazendo coisas e não está sendo suficiente. Cobrança vai existir. Tem que ter personalidade, pensar um pouquinho para ver onde estamos errando. O torcedor está no direito dele de cobrar. disse ao Premiere na saída de campo

O Corinthians chegou ao terceiro jogo sem vitória no torneio nacional. Com apenas um ponto ganho, a equipe vai terminar a rodada na zona do rebaixamento.