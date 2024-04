'Não dá pra chorar': Arnaldo e Mattos detonam fala de Abel sobre o Flamengo

Arnaldo: 'Não dá para o Abel chorar em relação a elenco'

O Palmeiras, desde o ano passado, mudou a política de investimentos. Hoje, tem praticamente três jogadores por posição. Não estou falando do Felipe Anderson, que só chega no fim do ano, mas é uma prova que o Palmeiras não só investe em jogador não pronto. O Palmeiras não celebrou a semana toda o chapéu na Juventus? Não dá para chorar em relação a elenco. A diferença entre titulares e reservas do Palmeiras é menor do que diferença entre titulares e reservas do Flamengo. O Flamengo tem três pontas, o Palmeiras tem cinco. O Flamengo tem um meia-atacante, o Palmeiras tem dois. O Flamengo tem dois laterais esquerdos bons, o Palmeiras tem três. O Flamengo tem um lateral direito, o Palmeiras tem três. O Palmeiras tem menos jogadores convocáveis do que o Flamengo, se armou na temporada para tentar ser tricampeão brasileiro, brigar pela Libertadores e quem sabe pela Copa do Brasil, e depois jogar o Mundial lá na frente.

Essa questão de Barueri não é culpa de ninguém. Se o Palmeiras joga um confronto direto pelo título contra o Inter na segunda rodada do Brasileiro em Barueri é problema do Palmeiras. Da Leila, da WTorre, do Abel. O Palmeiras jogou com o mesmo Inter no ano passado em Barueri e ganhou, na reta final do Brasileiro, na arrancada. Se o Palmeiras não tem condição de jogar uma partida em sua casa, é problema do Palmeiras, não é problema dos outros. O Palmeiras tem suas mazelas também. Ontem, ele perdeu um jogo que pode custar caro lá na frente, porque agora ele joga com o Inter só no Beira-Rio.

São Paulo: 'Carpini está implorando pelo fim dessa agonia', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro analisou que Thiago Carpini não aguenta mais a "agonia" de ser um técnico interino de si mesmo. Para Arnaldo, na coletiva após a derrota para o Flamengo no Maracanã, o treinador praticamente implorou à diretoria do São Paulo que resolvesse sua situação no cargo.