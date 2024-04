Por auto-elogio, Abel exagera distância financeira de Flamengo e Palmeiras

De fato, o Flamengo é o clube com mais dinheiro. Mas não na desproporção relatada por Abel. E o Palmeiras também não é um time exatamente que só tenha apostas como ele deu a entender ao enfatizar jogadores prontos do rival.

Gustavo Gomez saiu da várzea? Não, do Milan. Assim como Felipe Anderson sairá da Lazio para o Palmeiras. Zé Rafael era um dos jogadores mais cobiçados do Brasil quando contratado pelo Palmeiras. Flaco López custou US$ 10 milhões. Aníbal Moreno era um dos principais volante do futebol argentino. Quase todos os titulares do Palmeiras, exceção a Endrick, vieram já com a casca profissional, prontos.

No final, a declaração de Abel parece a de Renato Gaúcho, treinador do Grêmio em 2019, quando perdeu do Flamengo na semifinal da Libertadores e citou milhões do rival. É só um pouco mais gourmetizada.