Coordenadora da CBF quer receita campeã do Corinthians na seleção feminina

Foram 18 títulos e cerca de nove anos no Corinthians, e agora a coordenadora de seleções Cris Gambaré quer repetir a receita no futebol feminino da CBF. Prestes a completar um mês no novo cargo, a ex-diretora alvinegra está focada nas Olimpíadas de Paris 2024 e também na chance de resgatar o prestígio da seleção feminina.

A missão é fazer com que a seleção [brasileira] seja respeitada como o Corinthians foi ao longo desses anos todos.

Cris Gambaré, ao UOL

Cris começou no futebol feminino do Corinthians em 2015 e viu o projeto "desabrochar" três anos mais tarde. O time contou com uma parceria com o Audax nos dois primeiros anos, e depois teve com gestão própria.