100 dias: Paris vê reta final com pista roxa, rio polêmico e fim de obras

Restam 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, e a capital francesa entra em sua reta final para receber o evento com novidades, polêmica envolvendo o Rio Sena e obras concluídas.

Falta pouco!

A Olimpíada terá novidades desde sua abertura, que não será realizada em um estádio pela primeira vez. As margens do Rio Sena serão o palco da cerimônia, marcada para as 19h30 no horário local (14h30 de Brasília) do dia 26 de julho — a escolha do período tem relação com o pôr do sol no local.

O rio, aliás, virou motivo de polêmica nos últimos dias, já que a qualidade da água pode adiar (ou até mesmo cancelar) as provas da maratona aquática e do triatlo. O presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, anunciou um plano de contingência para controlar o problema.