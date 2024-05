Na volta de Gabigol, Flamengo consegue vitória magra sobre o Amazonas pela Copa do Brasil

Depois do gol, o panorama da partida não mudou. O Flamengo seguia tendo o controle da bola, mas via o Amazonas tentar avançar. Os visitantes chegaram a balançar a rede com Diogo. No entanto, o lance foi anulado por impedimento.

Somente nos minutos finais, o Flamengo voltou a levar perigo. Allan arriscou de fora da área e obrigou Edson Mardden a fazer boa defesa. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

No segundo tempo, os donos da casa quase ampliaram logo com um minuto. Lorran aproveitou cruzamento e finalizou sobre o travessão. No entanto, depois disso, os rubro-negros voltaram a pecar no último passe.

Somente aos 35 minutos, o Flamengo voltou a levar perigo. Matheus Gonçalves finalizou para boa defesa de Edson Mardden. Depois, Luiz Araújo fez jogada individual, mas chutou em cima da zaga.

Nos minutos finais, os cariocas tentaram esboçar uma pressão, sem sucesso. Tanto que a torcida no Maracanã chegou a vaiar a troca de passes sem objetivo da equipe. O Amazonas parecia satisfeito e se contentou com a derrota mínima no Maracanã.

FICHA TÉCNICA