Textor defende relatórios de manipulação: 'Veja O Exterminador do Futuro'

"As pessoas manipulam jogos por razões fraternais, onde um clube ná Bélgica quer ajudar outro clube a evitar o rebaixamento. Eles foram para a cadeia por isso, três ou quatro anos atrás, a mesma coisa. Mas depois, tem a questão de apostas e do dinheiro. Bem, claro, isso acontece também. Mas quando Sport Radar e essas empresas colocam esses dados, isso é indireto. O que a Good Game faz é que eles literalmente assistem ao jogo. E eles faziam com as formas antigas. Então, a questão é se um jogador parou. Ele intencionalmente fez um passe errado? Bem, a probabilidade estatística é que ele vai muito fora dos margens. E combina tudo com um monte de outros jogadores que estão em situações de gols. Isso permite que eles peguem esses jogadores. E eles estão fazendo isso por dez anos. E agora eles estão tomando a visão do computador. Então, agora eles veem perfeitamente".

Ataque a comentários da imprensa

"Então, quando alguém diz que é só o relatório da Good Game.. bem, eles leram os relatórios? Porque o relatório de jogo de nível 3 tem anos de experiência. Você pode ir para a tribunal, é admissível. Você tem que ter a credibilidade do testemunho, a credibilidade do método e a evidência específica. É por isso que eles são 100% sucessivos, eles nunca foram provados errados na corte. Então quando alguém diz que você "tem apenas os relatórios da Good Game", é melhor você saber do que você está falando quando você usa isso em algum programa de TV para minimizar essa tecnologia. Porque você vai estar no lado errado da história e você vai parecer um idiota".