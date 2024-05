Gabigol celebra volta aos gramados pelo Flamengo: "Me senti muito bem"

O atacante elogiou a atuação da equipe, mas admitiu que o Flamengo precisa melhorar no setor ofensivo.

"Acho que fizemos um bom jogo. Criamos oportunidades, mas precisamos criar mais. Temos que nos aproximar para criar mais lances de gol. Vamos trabalhar e vamos melhorar", declarou Gabigol.

O Flamengo volta a enfrentar o Amazonas no dia 22 de maio, em Manaus. Os rubro-negros vão a campo com a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil.