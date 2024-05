Jogador do Corinthians cai no duplo sentido: 'Sabe onde vai colocar a bola'

O zagueiro Cacá deu uma declaração que aflorou o humor de "quinta série" dos torcedores após a vitória do Corinthians sobre o América-RN, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Ele cometeu um deslize de duplo sentido na zona mista ao comentar o lance que resultou no gol da virada. O zagueiro marcou de cabeça após cobrança de escanteio para decretar a vitória por 2 a 1, balançando a rede em sua segunda partida consecutiva.

Cacá disse que os jogadores do Corinthians, de tanto treinarem jogadas do tipo, já sabem onde os cobradores vão "tentar colocar a bola". Ele percebeu a gafe rapidamente e recorreu ao "Lá ele", expressão empregada para evitar interpretações de duplo sentido.