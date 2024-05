O Gabigol voltou; o futebol do Flamengo, não!

Só faltou gritarem "Mito, Mito", para alegrar Rodolfo Landim.

De La Cruz foi embora e Gabigol foi jogar ao lado de Pedro.

Restava saber quem faria a bola chegar neles.

A má atuação rubro-negra provavelmente levará seu cartola-mor a falar mais uma vez do estádio e, depois de anunciar que Zico vai passar, acrescentará Dida, Leandro, Adílio etc.

Para, como se diz atualmente, lacrar.

É claro que o Flamengo não encontrará ambiente hostil no jogo da volta, em Manaus, ao contrário, estará em sua casa no Amazonas, mas quem se saiu melhor no Maracanã foi o técnico Adilson Batista, que só queria sair vivo do Rio de Janeiro e conseguiu.