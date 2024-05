Weverton, do Palmeiras, realiza primeiro voo solo no comando de aeronave

Goleiro titular do Palmeiras, Weverton mostrou que também possui outras qualidades fora das quatro linhas. Nesta segunda-feira, o atleta compartilhou em sua conta no Instagram que concluiu seu primeiro voo solo no comando de uma aeronave.

"Primeiro voo solo concluído com sucesso. Foco, determinação e coragem, é o que carrego comigo todos os dias. Para fazer algo acontecer só depende de você", escreveu o goleiro.

Weverton também publicou um vídeo em que aparece pilotando a aeronave. Nos comentários da publicação, Marcos, ídolo e ex-goleiro do Palmeiras, brincou com o curioso hobby do atleta.