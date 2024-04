Meia do Cruzeiro detalha passado com drogas, bebida e tentativa de suicídio

O meio-campista Matheus Pereira, do Cruzeiro, revelou detalhes de momentos difíceis que viveu antes e durante sua carreira no futebol em relato publicado no "The Players Tribune".

O que aconteceu

Matheus se mudou para Portugal de maneira ilegal. Ele e os irmãos foram para o país europeu com a mãe ainda na adolescência, mas pararam na sala da imigração. As autoridades locais, no entanto, liberaram a entrada ilegal após ouvirem a história da família.

O jogador logo foi parar na base do Sporting. Destaque na base, ele passou a conviver com problemas em casa após a separação dos pais e, morando no CT do clube, passou a se envolver com drogas e consumo de bebidas alcóolicas.