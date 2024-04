Vasco entra com recurso por Maraca, pede restituição e alega leis violadas

O Vasco entrou com um recurso na Justiça solicitando uma restituição de pontos das análises das propostas técnicas divulgadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para a concessão do Maracanã. O clube alega uma violação nas leis de licitações.

O que aconteceu

A divulgação das análises aconteceu no último dia 10 e a dupla Fla-Flu ficou com a maior nota: 117 pontos. O Vasco, em parceria com a WTorre, ficou com 81. A proposta técnica da Arena 360, de Brasília, somou 54 pontos e foi desclassificada por não atender pré-requisitos do edital.

No recurso — ao qual o UOL teve acesso à alguns detalhes — o Vasco solicita a restituição de mais de 30 pontos retirados. O Cruzmaltino afirma que os gestores públicos podem ser punidos e responsabilizados se não entenderem que a restrição a clubes de fora do Rio viola a lei de licitações.