Inter supera pênalti perdido e vence Palmeiras fora de casa com lei do ex

O Internacional venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, na noite desta quarta-feira (17), em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Wesley, revelado nas categorias de base do Alviverde, marcou o gol da vitória do Colorado no final do 1º tempo. A equipe precisou superar um pênalti perdido por Borré, também na etapa inicial, para ficar com a vitória.

Com o triunfo, o Inter chegou a duas vitórias em dois jogos do Brasileirão — na estreia venceu o Bahia no Beira-Rio. O Palmeiras superou o Vitória na estreia, mas agora conhece seu primeiro revés na competição.