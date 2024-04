Vice do Palmeiras sobre 'chapéu' na Juventus por Felipe Anderson: 'Orgulho'

"O único ponto que podemos falar que é bom é em relação à logística. O Botafogo é um time que está consolidado na Série B, quase chegou à Série A em alguns momentos. O jogo contra eles, no Paulista, foi difícil, e serão jogos difíceis, mas essa questão da logística é o único ponto que podemos dizer que foi bom", disse.

O que mais ele falou?

Acerto com Felipe Anderson. "O Palmeiras está muito feliz. Uma contratação que nos deixou muito contentes, toda a torcida palmeirense ficou muito feliz. A gente tem certeza que ele vai chegar bem. Ele ficou muito empolgado com o projeto do Palmeiras. Isso foi uma referência para ele, em relação à volta dele para o Brasil. Ele tem uma carreira muito consolidada na Europa, a quantidade de jogos consecutivos que ele tem na Lazio é impressionante. Estamos felizes e tenho certeza que vai dar muitos frutos para a gente"

Calendário de show no Allianz Parque: "É uma situação que o Palmeiras tem lutado bastante. A gente entende a situação que existe com a empresa que faz a administração, mas, ali, a prioridade tem de ser o futebol. Temos trabalhado muito com isso, de se ter uma prioridade em relação a jogos. É um grande prejuízo para o Palmeiras não jogar no Allianz Parque e vamos lutar muito, sempre, para que isso acontece com a máxima frequência possível"