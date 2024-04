Libra projeta quanto cada clube ganhará no Brasileiro-2025. Veja valores

Foi feita uma projeção pela Libra de quanto seria o ganho de cada clube considerando um total de R$ 1,3 bilhão de TV aberta e de TV fechada, e mais R$ 200 milhões de PPV. Os clubes têm direito a 40% do total arrecadado e estima-se em R$ 450 milhões. Além disso, há 5% destinados a times da Série B e operação comercial.

Nesta conta, foi considerado apenas o critério do bolo inteiro, sem as variantes do ppv. E os critérios usados foram de posição do Brasileiro no ano de 2023 e a audiência de 2021. É preciso lembrar, portanto, que o valor real a ser ganho em 2025 vai depender da performance do time e de quanto seus jogos foram vistos. Essa é uma projeção com retrato do passado.

O Corinthians foi incluído nessa conta, já que, sem ele, o bolo será menor do R$ 1,3 bilhão.

A projeção mostra o Flamengo como o time com maior arrecadação com R$ 220 milhões. O valor é levemente maior do que o projetado pelo próprio clube em reunião de Conselho Deliberativo, R$ 210 milhões. Ainda assim, é um montante menor do que do atual contrato, R$ 290 milhões. Mas a perda é um pouco reduzida.

O valor do time rubro-negro ganho em audiência seria R$ 100 milhões.

E, lembremos, o time rubro-negro foi apenas o 4º no campeonato. Assim, potencialmente, o clube pode chegar a R$ 245 milhões se for campeão, e talvez mais adicionais de PPV pelo cadastro.