Hernan: Carpini se sente muito desrespeitado pela diretoria do São Paulo

Não é ele que tem que dizer 'tô fora'. O Carpini segue o trabalho dele, as escolhas são feitas pela direção. O trabalho não é bom, precisa de ajustes, precisa vencer e convencer o torcedor, o Carpini tem noção de tudo isso, mas também existe tempo, tinha muito torcedor do São Paulo que queria a saída dele depois do jogo contra o Ituano, uma maluquice, logo depois do título da Supercopa. Então, o Carpini, se sente isolado e desrespeitado pelo momento que está vivendo. O que deixa o Carpini se sentindo desrespeitado é olhar o noticiário e ver um monte de nomes circulando, e o São Paulo não ter falado absolutamente nada pra ele. Está procurando treinador e ele está lá comandando preleção, escalando o time, treinando, nas viagens. Então, é uma situação completamente desconfortável, e que o Carpini tem razão. André Hernan

