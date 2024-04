Hernan: São Paulo 'tomou toco' de três técnicos; veja quais

São treinadores que estão livres no mercado. No caso do Carvalhal, é um treinador português que já foi citado em vários clubes, já negociou com o Red Bull Bragantino, mas neste momento quer esperar o mercado do meio do ano, a janela europeia, porque a movimentação dos clubes na Europa começa lá para o mês de maio. O Carvalhal, assim como o Rui Vitória, que é um treinador de nome em Portugal, e o Diego Alonso, que foi técnico da seleção uruguaia, querem focar nessa janela do meio do ano na Europa. O São Paulo está de olho num nome grande, treinador de currículo, costas largas, vai botar um dinheiro a mais para tentar trazer esse nome, mas pelas primeiras conversas, o negócio está esquisito, está rolando muito toco. André Hernan

