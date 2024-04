São Paulo: 'É bizarro ter um demitido empregado', diz Arnaldo sobre Carpini

O São Paulo vive uma situação bizarra: tem um técnico demitido-empregado, afirmou o comentarista Arnaldo Ribeiro no Fim de Papo. Segundo ele, já é possível perceber nas entrelinhas o descolamento do clube e da diretoria em relação à imagem de Carpini, que comanda o time às 21h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão.

'Carpini é uma demitido-empregado': "De fato, essa situação é bizarra, o demitido-empregado. Já deu para perceber algumas coisinhas na véspera. Tipo, postagem do São Paulo sem o Carpini, postagens do Casares e Belmonte que foram para o Rio de Janeiro com o Belmonte e não com o Carpini. Coisinhas que a gente vai pescando por imagens, vídeos e tudo mais, que escancaram o completo isolamento do Carpini nesse momento".

'É bizarro, mas parece um método que se repete no São Paulo': "Isso é inédito? Não, por incrível que pareça. Com essa diretoria do São Paulo, parece ser um modus operandi. Eu falei com um companheiro meu são-paulino que trabalha com RH e ele falou que parece um método. Bizarro, cruel, mas parece um método que se repete. Teve uma outra troca: quando o São Paulo foi demitir o Crespo, o Crespo foi demitir as coisas dele do armário do CT, o São Paulo programou o treino para o Morumbi, e não no CT, porque o Rogério Ceni já estava empossado e dando treino no mesmo dia, então já tinha um acordo. E mais: aconteceu a mesma coisa com o Rogério há um ano. O Rogério Ceni foi dirigir o time contra o Puerto Cabello, pela Sul-Americana, já demitido, e não era com um post oficial do clube, era com o mesmo método — isolado, sem ninguém falar com ele e com os dirigentes já procurando um novo treinador".