PSG castiga após expulsão, bate Barça com 2 de Mbappé e avança na Champions

O Barcelona não teve forças para buscar sobrevida no confronto. Os catalães recorreram ao jogo direto, especialmente com Lewandowski e Raphinha, mas, apesar de sustos ocasionais, não conseguiram impor pressão. O PSG controlou a posse, acelerou na hora certa e fez o gol da garantia com Mbappé, aos 43. Coadjuvante na maior parte dos 180 minutos, o atacante saiu de Barcelona como herói.

Lances importantes

1x0, Raphinha aos 12' do 1ºT. Lamine Yamal recebeu lançamento de Araújo, passou por Nuno Mendes e jogou na área. Raphinha acompanhou o lance e desviou de canela para as redes.

Oportunidade se apresentou ao artilheiro. De Jong encontrou Raphinha na ponta esquerda aos 19 minutos. O brasileiro cruzou, a zaga do PSG afastou mal e a bola sobrou para Lewandowski. O centroavante dominou, finalizou com força e viu o chute passar perto do travessão.

Mbappé enfim apareceu. Sumido nos 116 minutos anteriores de confronto, o protagonista do PSG forçou a defesa do Barcelona a trabalhar duro. Primeiro com finalização da entrada da área, exigindo ótima defesa de Ter Stegen. Depois, em cobrança de escanteio, o atacante aproveitou bate rebate e cabeceou para o gol. Koundé afastou.

Expulsão no Barcelona. O PSG pegou a defesa do Barcelona desprevenida aos 29 minutos. Araújo errou passe, viu Nuno Mendes ligar contra-ataque rápido e perdeu na corrida para Barcola. O zagueiro uruguaio segurou o ombro do atacante do PSG sem disputar a bola e levou cartão vermelho.