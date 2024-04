Champions: Em jogo de muitas viradas, Borussia bate Atlético e chega à semi

O time alemão precisou ter bastante paciência e calma para conseguir furar a defesa do time visitante. Mas, foram recompensados e em cinco minutos marcaram duas vezes, virando o jogo e levando a muralha amarela explodir de euforia.

O Atlético que, até então, jogava no contra-ataque, teve a chance de ampliar sua vantagem no início do jogo, mas desperdiçou a oportunidade.

Com os dois gols marcados pelos alemães, Simeone viu sua estratégia ruir. O time sentiu muito os gols do Borussia e se desesperou em campo.

Após o intervalo, o Atlético voltou com três alterações. As substituições recolocaram o time no ataque e os gols saíram: primeiro contra com Hummel e depois com Correa, que tinha entrado no intervalo.

Mas o Borussia não se abalou e foi para cima. Os donos da casa aproveitaram que o Atlético tinha dado uma relaxada, e pressionaram a defesa, marcando dois gols num intervalo de três minutos.

Novamente o Atlético não conseguiu lidar com os dois gols relâmpagos do Borussia, e não mostrou poder de reação para tentar levar o jogo para a prorrogação.