Ranking UOL dos melhores da semana traz Palmeiras, Galo e Fla no topo

Uma vitória em competições mais relevantes, como Libertadores ou Campeonato Brasileiro, vale mais que os três pontos nos Estaduais.

Entenda a classificação

A primeira classificação do Ranking do Brasileirão UOL foi calculada após a rodada inicial do campeonato nacional no fim de semana.

O ranking traz o Palmeiras na liderança, seguido bem de perto pelo Atlético-MG. Os títulos Estaduais de ambos e a ótima fase colocaram os times no topo.

O Flamengo vem na terceira posição. A conquista do Campeonato Carioca e a sequência de bons resultado ajudaram o clube.

Fluminense e São Paulo, que não chegaram à decisão dos Estaduais, estão bem ranqueados por causa do título da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, respectivamente.