Torcedor desce escada de carro após errar saída no Mineirão; assista

Após a vitória do Cruzeiro diante do Botafogo na estreia do Brasileirão, um torcedor errou a saída do estacionamento e desceu uma escada de carro no Estádio do Mineirão.

O que aconteceu

Ao tentar sair do estacionamento, o torcedor do Cruzeiro errou o local e acabou descendo uma escada. O rapaz estava com a esposa e o filho dentro do carro.

De acordo com a rádio Itatiaia, o homem permaneceu dentro do carro e acionou os freios para evitar uma queda maior. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados.