VP do Grêmio detona árbitro por não dar pênalti contra o Vasco: 'Vergonha'

Memória de 2023. "O lance que o Flávio protagonizou hoje supera o lance do Yuri Alberto (jogo contra o Corinthians) no ano passado, que tirou o campeonato do Grêmio. Porque os dois pontos que o Grêmio deixou na mesa ali foram os dois que faltaram para o Grêmio ser campeão. Esse ponto de hoje eu não sei se vai fazer falta. Mas não pode acontecer".

Papel do VAR. "O lance é pior porque o VAR tenta salvar o árbitro. Porque primeiro ele viu um pênalti que não existiu e depois não viu um toque que 20 mil pessoas viram".

Reclamação na CBF. "A gente vai protocolar requerimento em nome do Grêmio. A gente toma as atitudes, mas vamos ser duros desta vez. A gente fica muito triste. Não vamos pertirmir que esse tipo de coisa aconteça com o Grêmio. Para mim, é uma grande tristeza para o futebol brasileiro".