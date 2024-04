Podcast feito por são-paulinas: 'Portas se fecham quando não há homem'

Karoline Rodrigues, 30 anos, executiva de vendas. "Tenho como lema viver uma vida de amor ao São Paulo FC. Filha de pais são-paulinos, frequentadores assíduos de torcida e arquibancada, fui influenciada a torcer e amar o SPFC desde que nasci, ou até mesmo antes disso. Quando minha mãe começou a ter contrações indicando meu nascimento, meus pais estavam assistindo a um jogo do São Paulo e decidiram ir ao hospital somente após o término da partida. Não me lembro de uma vida sem o São Paulo e sou apaixonada pelo time desde sempre."

Thay: Thayná Moura, 22 anos, formada em Marketing e estudante de Jornalismo. "O São Paulo surgiu em minha vida desde muito jovem, através da minha mãe, que é são-paulina e era uma grande fã do jogador Raí. O São Paulo se tornou ainda mais presente com a chegada do meu padrasto, que é fanático pelo clube, contando-me grandes histórias do São Paulo e me encantando desde pequena. Fui a primeira da família a frequentar estádios e sou apaixonada pelo Tricolor, vivendo em prol do meu clube do coração."

Rai: Raiane Vieira, 24 anos, assistente administrativa durante o horário comercial e jornalista por formação. Nasceu em uma família de palmeirenses fanáticos, com pais que não eram torcedores assíduos de nenhum clube. Seu pai era gremista e até tentou influenciá-la para o lado dele, mas o coração de Raiane sempre foi tricolor paulista. Seu pai conta que, desde criança, ela dizia incansavelmente que era são-paulina e gritava assistindo aos jogos do Tricolor. Foi ao estádio pela primeira vez aos 15 anos e, depois disso, não parou mais. Influencia todos os seus familiares mais novos a serem torcedores do clube e carrega consigo um amor inexplicável pelo time de coração.