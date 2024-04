São Paulo atende torcida e lança camisas de manga longa; veja detalhes

O meia James Rodríguez, patrocinado pela marca, foi um dos modelos da campanha. O colombiano posou ao lado de outros jogadores do elenco Tricolor.

Os modelos não serão utilizados em jogos de futebol. As camisas são produzidas com tecido 100% poliéster e com punho em ribana — há também um selo autenticador. O símbolo do São Paulo, por sua vez, aparece bordado.

São Paulo terá nova camisa casual de manga longa (home) feita pela New Balance Imagem: New Balance/Divulgação

A novidade atende a pedidos de alguns torcedores, já que o clube protagonizou partidas históricas utilizando blusas de manga longa nas últimas décadas.

As camisas estão à venda a partir desta sexta (12) nas plataformas da New Balance. Nas lojas físicas da empresa e na SAO Store (do MorumBis), a comercialização ocorre a partir de sábado. O preço é de R$ 319,99 nas duas versões.