Quem é o goleiro brasileiro ex-São Paulo e Palmeiras convocado pela Itália

O goleiro Renato Belucci, de 17 anos, mudou-se do Brasil para a Itália muito jovem e já começou a ser convocado pela seleção italiana de base.

O que aconteceu

Belucci jogava futsal no Palmeiras, mas era jogador de linha. Ele deixou o alviverde quando recebeu uma proposta para atuar no futebol de campo do São Paulo.

No Tricolor, tornou-se goleiro e foi campeão e eleito melhor do Paulista sub-13 em 2019.